Montoro, Polizia e Carabinieri: sospesa un’attività commerciale ex art. 100 del T.U.L.P.S.

Il Questore della provincia di Avellino, a seguito di gravi fatti delittuosi occorsi all’interno e all’esterno di un bar ubicato nel Comune di Montoro (AV), all’esito degli accertamenti condotti dai militari della locale Stazione dei Carabinieri, ha sospeso per 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., il predetto esercizio pubblico.

Il provvedimento, su proposta avanzata dalla Stazione dei Carabinieri, è stato adottato per la grave compromissione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nella circostanza, i militari intervenivano presso l’esercizio oggetto della misura per segnalazione di rissa con l’utilizzo di armi che causava il ferimento di una persona.

Il provvedimento del Questore di Avellino ha finalità preventiva, considerato che il titolare di un esercizio pubblico deve sempre mantenere una condotta irreprensibile, in virtù della fiducia che la collettività ripone in chi esercita un’attività sottoposta ad una pubblica autorizzazione, poiché diretta ad esercitare un’impresa tesa ad offrire servizi al un pubblico.