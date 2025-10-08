Ferraroni JuVi Cremona – Gruppo Lombardi, palla a due alle 20.30 al PalaRadi

Turno infrasettimanale per il Gruppo Lombardi Avellino Basket, stasera ci sarà da affrontare la Ferraroni Ju.Vi. Cremona di coach Luca Bechi. Palla a due alle ore 20.30. Arbitri dell’incontro i signori Alberto Perocco di Ponzano, Daniele Yang Yao di Vigasio e Gabriele Occhiuzzi di Trieste.

Gli irpini desiderano uscire dal PalaRadi con un successo, per riprendere la corsa in classifica. Cremona in casa è squadra insidiosa. All’esordio i lombardi hanno mandato ko la Pallacanestro Forlì con il punteggio di 78-70, alla seconda giornata sconfitta sul campo di Brindisi e quindi altra big del torneo, Rimini, che ha violato il campo lombardo 71-84. Il calendario, non facile per la Juvi, propone oggi Avellino. Il team biancoverde vuole proseguire il suo percorso di crescita, di coinvolgimento partendo dagli aspetti positivi espressi a Verona.

“E’ una squadra pericolosa soprattutto in casa, dobbiamo essere costanti dall’inizio alla fine. Dopo due sconfitte di fila vogliamo riprenderci, faremo tutte le correzioni adatte per fare meglio” ha dichiarato Lewis, Cremona è squadra costruita per raggiungere una salvezza tranquilla. Panni è attualmente il leader offensivo, l’esterno Juvi rappresenta il fulcro di gioco, altro finalizzatore è l’americano MacConico, mentre non è ancora esploso Garrett. Tra gli italiani sotto i tabelloni ci sono Morgillo, Bartoli e Barbante. Da tenere sotto controllo il tiro da fuori di Allinei.

I NUMERI

Sono 79.3 i punti di media biancoverdi: 41.7% da due, il 44.0% da tre ed il 77.0% ai liberi. Avellino conquista 34.4 rimbalzi di media con Lewis a vestire i panni del miglior rimbalzista con 6 palloni catturati. Federico Mussini con 16.3 punti per gara è il miglior realizzatore. Dopo tre giornate sono 69.7 i punti realizzati da Cremona, che tira con il 48.0% da due, l’81.0% ai liberi ed il 32.0% da tre. 31.7 i rimbalzi conquistati, mentre 14 sono le palle perse per gara. Panni è il leader offensivo con 15.0 punti di media ed il 47.0% da tre, bene Mcconico con 14.7 punti ed il 40.0% dalla lunga distanza.

DIRETTA STREAMING

Diretta su LNP Pass a partire dalle 20.20. I tifosi biancoverdi potranno seguire la gara presso il Cinema Partenio al costo di € 3.50.