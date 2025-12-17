Montoro, ladri pronti a colpire: messi in fuga dall’arrivo dei Carabinieri

MONTORO- Ladri pronti a colpire, messi in fuga dal rapido intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Solofra. E’ quanto riporta la pagine “Dentro la Notizia”, riferendo del raid sfumato nella frazione San Eustachio grazie all’intervento dei militari dell’Arma. I malviventi si sono dileguati nelle campagne circostanti.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it