Lauro, tre intossicati da monossido: c’e’ anche un bambino di due anni

LAURO- Intossicazione da monossido di carbonio per una coppia e il loro bimbo di appena due anni. E’ quanto avvenuto la notte scorsa a Lauro, dove una famiglia di stranieri residenti in una frazione del comune irpino e’ stata costretta a rivolgersi al 118 a causa degli effetti, verosimilmente di un braciere, utilizzato per riscaldarsi dal freddo di questi giorni. La vicenda poteva avere conseguenze piu’ gravi se non fosse stato per il padre, che, svegliandosi ha capito che qualcosa non andasse ed ha dato l’allarme ai soccorsi. I due genitori e il bimbo sono stati trasferiti in Ospedale dal personale del 118. Il bambino e’ stato successivamente trasferito al Santobono, dove e’ ricoverato ma non corre pericolo di vita. Sull’incidente, molto probabilmente dovuto al braciere lasciato acceso per la notte, sono state eseguiti accertamenti anche dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro.