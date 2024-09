Montoro, la replica dell’assessore Diana all’ex sindaco

L’ex sindaco di Montoro, che ha perso le recenti elezioni con una differenza di quasi quindici punti percentuali, non deve essere ancora pienamente consapevole del fatto che lui e la sua amministrazione sono stati sonoramente e clamorosamente bocciati dai cittadini. Prima Giaquinto acquisisce tale consapevolezza e prima potrà evitare di fare dichiarazioni che rischiano di esporlo al ridicolo, come quella pubblicata alcuni giorni fa sui social per cui la pulizia attuale delle nostre strade sarebbe attribuibile alla passata amministrazione, la stessa che è stata mandata a casa a calci nel sedere.

Tra le ragioni per le quali Giaquinto e company hanno perso c’è, infatti, anche il degrado nel quale versavano le nostre strade prima che i cittadini scegliessero di cambiare amministrazione. Una condizione che è radicalmente cambiata, appunto, da quando ad organizzare gli interventi c’è la sottoscritta, che è quotidianamente impegnata ad assicurare le condizioni affinché gli operatori possano lavorare al meglio e rendere un servizio migliore e più adeguato alle necessità del paese.

Oggi Montoro è pulita da erbacce e spazzatura solo perché gli attuali amministratori hanno saputo calendarizzare i lavori, organizzandoli con il supporto prezioso degli uffici e degli stessi operatori, che a loro volta hanno dimostrato che, se ben coordinati, possono fare molto di più e molto meglio.

E’ evidente che se gli impegni assunti con i cittadini vengono adeguatamente seguiti, i risultati arrivano e sono anche tangibili e inconfutabili. Ed è proprio per questo che oggi Montoro è un paese pulito e con un decoro urbano degno della nostra comunità. E non a caso in tale risultato poco c’entrano l’ex sindaco e gli ex amministratori, che saranno ricordati solo per aver fatto fare passi indietro in tutti i sensi alla nostra comunità, anche e soprattutto in termini di pulizia.

In definitiva, Giaquinto si chieda perché la condizione di Montoro è cambiata, passando dal degrado al decoro, pur permanendo la stessa ditta e le stesse condizioni economiche. Non si tratta di farsi pubblicità, ma di dare evidenza a un impegno quotidiano, lo stesso che avrebbe dovuto assicurare l’ex sindaco quando era in carica e quando le nostre strade erano costantemente sporche.”

Così in una nota Carmela Diana, Assessore al verde, parchi, decoro e arredo urbano di Montoro.