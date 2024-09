Il questore Picone: nel Vallo risposta immediata contro rischi di tensioni tra clan

VALLO LAURO- Non c’e’ una situazione complessa come quella degli anni scorsi ma ci sono fenomeni che possono riesplodere e quindi insieme alla Procura di Avellino c’e’ stata una risposta immediata. A spiegarlo, a margine della celebrazione in onore di San Michele Arcangelo nella Cattedrale di Avellino e’ stato il questore Pasquale Picone, che da investigatore, prima alla guida del Commissariato di Lauro negli anni 90 e successivamente da capo della Squadra Mobile, le dinamiche criminali del territorio le conosce bene. Cosi’, dopo l’arresto della quarantunenne Felicia Cava, scoperta dagli agenti con una pistola, al questore Picone e’ stato chiesto proprio quali dinamiche e cosa significa questo segnale, insieme ad altre presunte tensioni tra giivanissimi. “Il Vallo di Lauro, così come la Valle Caudina- ha spiegato Picone- così come l’Irpinia, non è mai stato un’isola felice. Ci sono dei fenomeni delinquenziali, noi cerchiamo di affrontare, cerchiamo di dare risposta. Non mi sento di dire che c’è una situazione complessa, cosi come lo e’ stata negli scorsi anni, negli scorsi decenni, ma sicuramente è una questione che potrebbe riesplodere e pertanto c’è stato un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine coordinata dall’Autorità Giudiziaria”.