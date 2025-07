Montoro, la banda del flex “beffata” da cittadini e Carabinieri: colpo fallito

MONTORO- La banda del flex stavolta è stata costretta ad una ritirata a mani vuote. Beffati dai residenti di una delle frazioni di Montoro dove alle prime luci dell’alba avevano tentato di colpire un supermercato. I malviventi, che gia’ avevano tagliato una fascia della serranda dell’attività commerciale, hanno dovuto desistere dal loro intento perché avvistati da alcuni residenti. Evidentemente, temendo (cosa che è avvenuta in pochi minuti) che i residenti avvertissero i Carabinieri, si sono dati alla fuga velocemente, lasciando la zona a bordo di una vettura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire i fatti e dare un volto agli autori del raid. Si tratta del secondo raid fallito in Irpinia in poche ore, l’altro, sempre grazie a residenti e Carabinieri, era stato sventato a Mugnano del Cardinale.