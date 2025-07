Aiga Avellino, l’avvocato Lepore eletta alla guida dell’Associazione

L’ avvocato Fabiana Lepore è stata eletta Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Avellino, unitamente al direttivo nelle persone di Romano Chiara (vicepresidente), Cantelmo Rocco (segretario),.Saccardo Alessia (tesoriere), Racioppi Francesca Lucia Maria, De Stefano Michela, De Stefano Daniela, Petrella Emma, Prisco Onofrio e Spina Alessandro. “Sono onorata – afferma l’Avv. Lepore – di essere parte di questo gruppo, con il quale, sono certa, sapremo camminare nella giusta direzione.

La novità più interessante di questo direttivo è certamente la volontà di valorizzare i praticanti avvocati. Valore questo che è plasticamente rappresentato dalla presenza all’interno del direttivo di giovani impegnati nella pratica forense. Sento il dovere di continuare il lavoro intrapreso in questi anni. A tal proposito, voglio sottolineare che tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro svolto dai Presidenti che mi hanno preceduto: Giacomo Sorrentino, Chiara Romano, Sara Zuccarino, Walter Mauriello, giá VicePresidente Nazionale Aiga e Raffaele Tecce, oggi Consigliere dell’Ordine degli Avvocati, che ringrazio per i loro sacrifici e l’impegno profuso, senza i quali AIGA oggi non sarebbe quello che è.

L’obiettivo principale sarà quello di coinvolgere maggiormente la giovane avvocatura e i praticanti avvocati in iniziative che restituiscano a questa professione quel valore che ha sempre avuto; valore che, oggi, è un po’ impolverato da una crisi che involge e coinvolge tutti noi. L’AIGA vuole puntare sulla formazione, per una crescita ragionata, improntata su praticità e fattività. Saremo a disposizione della giovane avvocatura, vicina ai loro problemi e attenti alle loro esigenze, con lo scopo di crescere insieme professiolmente e umanamente, puntando sulla passione, affinché l’Avvocato rappresenti, al meglio, quei valori di giustizia e di difesa dei diritti verso cui dobbiamo sempre puntare”.