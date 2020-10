Montoro, infrange le misure anti-Covid per rubare bevande in un supermercato: denunciato un 22enne

I Carabinieri della Compagnia di Solofra, impegnati in servizi di controllo del territorio, al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, sono intervenuti in un noto supermercato di Montoro, dove era stata segnalata la presenza di un 22enne, che all’esito della perquisizione è stato trovato in possesso di varie bottiglie di birra occultate sotto all’abbigliamento indossato al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio.

Alla luce delle evidenze emerse, per il ragazzo, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, nonché la contestazione della sanzione prevista dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania per essersi spostato, senza giustificato motivo, tra le province di Salerno ed Avellino. La refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto.