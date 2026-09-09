Montoro, il sindaco chiede indagini tempestive per gli incendi perpetrati sul territorio

Montoro, dopo gli incendi che hanno colpito il territorio il sindaco Salvatore Carratù chiede di fare piena luce sui roghi che hanno imperversato in queste ultime settimane nel territorio di Montoro. Prima con la frazione Banzano dove, a fine agosto, sono stati colpiti terreni, allevamenti e case di privati e poi, il 6 e 7 settembre tra i Monti di Preturo e Borgo con un incendio che ha ridotto in cenere il patrimonio boschivo dell’area. Quest’ultimo ha visto l’attivazione di più canadair chiamati ad estinguere un rogo che da terra non era facile da circoscrivere e spegnere.

“Il mio ringraziamento va ai Vigili del Fuoco che hanno coordinato gli interventi di spegnimento, ai volontari della Protezione Civile Pro Civis Montoro e ai Vigili Urbani, che con grande coraggio hanno tutelato l’incolumità del territorio e dei cittadini – commenta il sindaco – chiedo alle Forze dell’ordine indagine tempestive per consegnare alla giustizia gli autori di questi crimini che ledono l’intera comunità. La distruzione della vegetazione boschiva comporta seri danni e conseguenze ambientali sul territorio che non possono essere dimenticate, i boschi, la vegetazione sono beni comuni e non di pochi, chi commette reati di questo tipo merita una condanna certa. Lo stesso per i danni arrecati alle coltivazioni, allevamenti e privati cittadini che vedono andare in fumo il lavoro e l’impegno di una vita. Come amministrazione ci attiveremo subito con gli uffici comunali preposti per le dovute verifiche, niente sarà lasciato al caso”.