Montoro, finanziato il progetto di un nuovo asilo nido nella frazione S. Eustachio

Finanziato il progetto di un nuovo asilo nido alla frazione S. Eustachio di Montoro. L’opera pubblica sarà realizzata grazie ai fondi erogati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del programma europeo “Futura: La Scuola per l’Italia di Domani”. Il progetto vede un finanziamento di 1.000.000 euro.

Ad annunciarlo il Sindaco Salvatore Carratù, l’assessore Maurizio del Regno e tutta l’Amministrazione Comunale.

“Un nuovo nido per i bimbi di Montoro con spazi sicuri, accoglienti e altamente stimolanti per la crescita dei piccoli; un ambiente ideale per i loro primi anni di vita e che risponde alle esigenze familiari per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle mamme e dei papà. La struttura pubblica sarà ubicata all’interno di uno spazio verde nella frazione Sant’Eustachio. Un sentito ringraziamento all’Ufficio lavori pubblici e a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo risultato. Il Comune di Montoro si potenzia di una nuova struttura sociale ed educativa di grande importanza per le famiglie e per le nuove generazioni” – commenta il sindaco Salvatore Carratù.