Monteverde, esplosione all’ufficio postale: indagini in corso dei Carabinieri

Nel corso della mattinata i militari della Stazione Carabinieri di Monteverde, con il supporto della dipendente Aliquota Operativa, sono intervenuti in via Alessandro Manzoni presso la postazione dell’ufficio postale, dove ignoti alle ore 03.20 circa, hanno fatto esplodere il dispositivo ATM con congegno esplosivo tipo “marmotta”. Danno da quantificare. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.