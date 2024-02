Montoro, evento “Baciami a San Felice”: dal 14 febbraio al 10 marzo

Un evento particolare quello organizzato a Montoro alla frazione S. Felice in Piazza Mons. Don Raimondo Russo dall’associazione San Felice in Movimento: “BACIAMI A SAN FELICE”.

Una postazione romanticissima per San Valentino realizzata interamente da materiale di recupero, dove sarà possibile ammirare un grande cuore realizzato con cassette di legno di riciclo e relative panchine con pallet in legno da recupero. All’interno della piazza, inoltre, ulteriori creazioni tutte dipinte a mano con i colori dell’arcobaleno.

Di che colore è l’amore:

Rosso: è il primo colore dell’arcobaleno. Il colore del cuore e dell’amore, della vitalità, della passione e della sensualità, della fierezza, della forza e della sicurezza, della fiducia nelle proprie forze e capacità;

Arancione: è il colore dell’ottimismo, esprime apertura. Il colore dell’allegria e della vivacità, dell’energia e della positività;

Giallo: è il colore del sole, dell’oro, dell’allegria, della felicità e della fantasia. Un colore caldo che stimola la creatività.;

Verde: è il colore della vegetazione, della natura, del riciclo, della rinascita primaverile e della vita stessa.;

Indaco: Stimola la meditazione e favorisce la concentrazione. L’indaco è il colore della spiritualità;

Blu: è il colore della calma e della tranquillità, della tenerezza, della gioia di vivere. È il colore della contemplazione e della spiritualità. Induce alla quiete e all’armonia, non a caso è’ il colore del mare e del cielo.;

Viola: che nasce dalla mescolanza di rosso e blu, è il colore della metamorfosi, della transizione, del mistero e della magia. Indica l’unione degli opposti. E’ il colore della fantasia e del sogno.

Continua la campagna di sensibilizzazione sul tema della riduzione dei rifiuti avviata dall’associazione San Felice in Movimento sia in concomitanza con la festa patronale (settembre 2023), con l’evento ludico ricreativo “Con gli occhi dei bambini” con disegni realizzati dai ragazzi con materiale proveniente dal riciclo domestico, sia dalla realizzazione del “grande Albero di Natale ecologico” realizzato nelle festività natalizie.

L’occasione della festa di San Valentino fa da trampolino anche ad un altro messaggio importante sul significato dell’amore: unione, rispetto, condivisione e mai violenza e sopraffazione.

In tale ambito, l’associazione San Felice in Movimento ha lanciato il primo social contest denominato “BACIAMI A SAN FELICE”. La piazza Mons. Don Raimondo Russo diventa simbolo dell’amore a partire dal 14 febbraio al 10 marzo, dove le coppie di tutte l’età potranno farsi uno scatto romantico, caricarlo nei commenti al post pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione ed invitare gli amici a mettere un “like” alla foto. La foto che riceverà più “like” avrà come premio un favoloso percorso SPA di coppia.

“Ci auguriamo che questa simpatica iniziativa sia apprezzata e soprattutto venga onorato al meglio il messaggio importante sul significato dell’amore” – afferma l’associazione San Felice in Movimento.