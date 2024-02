È in programma per domani 15 febbraio, alle ore 10.30, presso l’Abbazia del Loreto di Mercogliano, una conferenza stampa dell’Abate di Montevergine, Padre Riccardo Luca Guariglia e del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, per illustrare gli interventi che interesseranno la strada “ex 374 dir” che da Ospedaletto d’Alpinolo sale al Santuario di Montevergine.

Si tratta di un progetto per lavori di miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza dell’arteria.