Montoro: domenica 3 aprile sarà rimossa bomba seconda guerra mondiale

La conferma è arrivata dal tavolo tecnico che si è tenuto in Prefettura, ad Avellino: domenica 3 aprile la grossa bomba d’aereo inesplosa che fu rinvenuta il 22 febbraio scorso sul viadotto ferroviario zona via Lasbo/Grotta dell’Angelo presso la frazione Petruro di Montoro, sarà disinnescata e rimossa.

Dal Comune di Montoro, in una nota a firma del sindaco Girolamo Giaquinto, fanno sapere che le operazioni potrebbero durare tra le 8 e le 12 ore. In questo lasso di tempo, i residenti ricadenti nella zona rossa (raggio 826 metri lineari dal luogo del rinvenimento), nella quale sono ricomprese segmenti o interi tratti delle vie: Ex SS 88 (SP88) Laura, Labso, Grotta Dell’Angelo, Costa Carora, Vallana, Camminata, Padula, Sant’Andrea, Valle, dovranno evacuare lasciando libere le abitazioni.

L’evacuazione dovrà avvenire dalle 6 ed entro le 7.30. La stessa zona rossa nonché altre aree limitrofe saranno assoggettate altresì alla sospensione dell’energia elettrica.

Durante le operazioni, ovviamente, nessun cittadino potrà rientrare nell’area rossa. Saranno chiuse al transito i segmenti o parti essi compreso il tratto della SS 88 dall’intersezione con via G. Marconi e sino al territorio del comune di Forino nella stessa area non potranno essere utilizzati generatori di energia elettrica.

Nell’occasione sarà allestito un centro di accoglienza presso l’istituto “Pironti”, plesso scuola secondaria di II grado ubicato in via De Amicis alla Frazione Piano.

Ogni richiesta di supporto per persone, che hanno bisogno di assistenza in dette fasi, residenti in tale zona rossa, potrà essere richiesta alla polizia locale al nr. 0825-502470 oppure ai servizi sociali al nr. 0825 502021. Il rientro nelle abitazioni avverrà alla conclusione delle operazioni.

L’intervento sarà curato dal Genio Guastatori di Caserta.