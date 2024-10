Montoro, associazioni e cittadini presenti al “Gazebo della Pace”

Grande partecipazione delle Associazioni e dei cittadini di Montoro al “Gazebo della Pace”, allestito domenica 6 ottobre 2024 dal “Comitato Per la Pace- Città di Montoro” sul Sagrato della Chiesa di S. Giovanni Battista e S. Nicola da Tolentino.

Tante le iniziative in cantiere per sensibilizzare e promuovere la cultura della Pace in un periodo storico così delicato e provato dai gravi conflitti internazionali. Quello di ieri è stato un momento di accorata preghiera e riflessione sul ruolo che ognuno ha nel costruire la pace, a partire dai piccoli gesti quotidiani.

Fondamentali le parole di Don Adriano D’amore, Parroco delle Parrocchie di Piano – Figlioli e San Bartolomeo e del Sindaco di Montoro Salvatore Carratù.

“C’è necessità di contribuire in ogni modo per far sentire la propria voce nel gridare NO alle Guerre. C’è bisogno che ritorni immediatamente il dialogo tra le Nazioni e la negoziazione politica, per giungere al più presto alla risoluzione dei conflitti. Le Istituzioni civili e religiose della Città di Montoro sono unanimemente compatte nell’affermare: Prima di tutto la Pace!”