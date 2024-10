Incidenti mortali, Roy non guidava la vettura: le nostre scuse ai familiari

Per un errore, di cui ci scusiamo pubblicamente con i familiari di Roy Ciampa, una delle giovani vittime della tragedia di Mirabella Eclano, nell’articolo comparso questa mattina sulle vittime della strada negli ultimi mesi e’ stato riportato che la vettura fosse guidata dal giovane Roy Ciampa. Come ampiamente documentato purtroppo anche a seguito della tragedia da questo sito, alla guida non c’era Roy, che era uno degli occupanti, bensì il proprietario Francesco Di Chiara.

Roy era il più giovane presidente di un club ufficiale della Ducati “Motolito Doc Grottaminarda”. Il “Motolito” a cui il club di Roy è intitolato, è l’unico monumento di tutto il Sud d’Italia dedicato ai centauri vittime della strada. Era impegnatissimo nella promozione della sicurezza stradale ed impegnato anche nelle scuole. Per questo motivo, comprendendo il dolore di tutti i familiari in questo momento ci scusiamo per quanto riportato. Non era nostra intenzione intervenire sulla dinamica e soprattutto offendere la memoria del giovane Roy.