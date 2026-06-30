Montevergine, Picone: “Entro agosto riapriremo la strada a senso alternato”

La riapertura, almeno parziale, della strada provinciale che conduce al Santuario di Montevergine potrebbe arrivare entro la fine dell’estate. È questo uno dei principali obiettivi annunciati dal presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, a margine del primo Consiglio provinciale del suo mandato, durante il quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2025.

Sul fronte dell’arteria interessata dalla frana, il presidente ha spiegato che i lavori di messa in sicurezza stanno procedendo secondo il cronoprogramma, con l’intenzione di consentire il transito a senso unico alternato entro la fine di agosto. Parallelamente prosegue l’iter per il progetto definitivo destinato alla sistemazione complessiva della strada. «Siamo riusciti ad evitare l’ampliamento della zona rossa – ha spiegato – e ora puntiamo a richiedere entro ottobre il finanziamento alla Regione Campania per l’intervento definitivo».

L’approvazione del Rendiconto ha evidenziato una situazione finanziaria solida per Palazzo Caracciolo. L’avanzo complessivo ammonta a circa 62 milioni di euro, una parte dei quali è già destinata ad accantonamenti e fondi vincolati, mentre oltre cinque milioni potranno essere impiegati per le priorità legate alla rete stradale provinciale, con particolare riferimento agli interventi di Montevergine e della viabilità di Contrada.

«Queste risorse ci permettono di sbloccare investimenti già programmati negli anni passati e di accelerare opere particolarmente attese», ha sottolineato Picone, ricordando che la Provincia è impegnata nella gestione di un piano di investimenti che interessa sia la viabilità sia l’edilizia scolastica.

Il presidente ha affrontato anche il tema dell’emergenza idrica, evidenziando come, rispetto allo scorso anno, la situazione appaia meno critica. Pur riconoscendo le difficoltà che persistono in alcune aree della provincia, ha espresso fiducia nel lavoro in corso per limitare i disagi ai cittadini e ha ribadito la necessità di intervenire sul rinnovamento delle infrastrutture della rete idrica.

Tra i dossier aperti figura anche quello della Fondazione Sistema Irpinia. Picone ha annunciato che nelle prossime settimane procederà alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’ente nella promozione del territorio e nel coordinamento delle iniziative con i Comuni irpini. Sul tavolo anche il confronto con la Regione Campania per definire le strategie legate alle DMO, gli organismi destinati alla valorizzazione turistica del territorio.