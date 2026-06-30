Allerta meteo gialla in Campania: temporali intensi attesi dalle 13 alle 20

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di livello **giallo** valida **dalle ore 13 alle ore 20 di oggi, 30 giugno**, su tutto il territorio regionale.

Il provvedimento è stato adottato sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale, che prevede l’arrivo di **rovesci e temporali improvvisi**, localmente anche di forte intensità. I fenomeni saranno caratterizzati da una rapida evoluzione e da un’elevata incertezza previsionale, con la possibilità di precipitazioni intense concentrate in brevi periodi.

Durante i temporali potranno verificarsi anche **grandinate, raffiche di vento e frequente attività elettrica**, con possibili danni alle coperture degli edifici, alle strutture esposte e al verde pubblico.

L’avviso diramato dal Centro Funzionale e trasmesso ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata Regionale (SORU) evidenzia inoltre un **rischio idrogeologico** con possibili effetti al suolo. Tra le principali criticità segnalate figurano allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, caduta massi e frane nelle aree maggiormente esposte.

La Protezione Civile raccomanda alle amministrazioni comunali di attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di emergenza per prevenire e mitigare gli effetti dei fenomeni attesi. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla verifica della stabilità del verde pubblico e delle strutture più vulnerabili alle raffiche di vento.

Ai cittadini viene infine consigliato di seguire gli aggiornamenti ufficiali, limitare gli spostamenti non necessari durante i temporali più intensi e adottare comportamenti prudenti, evitando aree soggette ad allagamenti e soste sotto alberi o strutture potenzialmente instabili.