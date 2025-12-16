Montevergine, almeno due mesi per la riapertura della strada per il Santuario

AVELLINO- Ci vorranno almeno due mesi per il ripristino della viabilità verso il Santuario di Montevergine. È quanto emerge dalla riunione di coordinamento tra i diversi enti che nel pomeriggio sono stati convocati a Palazzo di Governo dal prefetto Rossana Riflesso. Le indagini eseguite in questi giorni dai tecnici della Provincia di Avellino sulla frane e sul versante più alto dello smottamento, hanno determinato la necessità di intervenire con una paratia/ palizzata ed un cordolo di cemento per garantire la sicurezza del costone. Un intervento per cui, come emerso nella riunione in Prefettura saranno necessari almeno sessanta giorni. Una doccia fredda per chi sperava in una svolta prima di Natale. Anche perché sempre per ragioni di sicurezza e’ stata esclusa la possibilità che si possa riaprire con una viabilità a senso alternato la Funicolare. Sara’ resa invece maggiormente fruibile la viabilità alternativa, quella da Pietrastornina, al tavolo era presente anche il sindaco del comune irpino.