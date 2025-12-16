Altavilla, il sindaco Vanni: bilancio approvato senza aumentare le tasse

Il Consiglio comunale di Altavilla ha approvato in data odierna il Bilancio di previsione 2026.

Un risultato di particolare rilievo che consente all’Ente, per la terza volta consecutiva, di dotarsi dello strumento finanziario fondamentale nell’esercizio precedente a quello di competenza, a testimonianza di una gestione attenta, programmata e responsabile delle risorse pubbliche.

Non sono previste variazioni nelle tariffe a carico dei cittadini: TARI, IMU e addizionale IRPEF restano invariate, senza alcun incremento della pressione fiscale.

Il mantenimento degli equilibri di bilancio e la tutela dei contribuenti sono stati resi possibili anche grazie al forte impulso dato alla lotta all’evasione fiscale, nel rispetto del principio di equità e legalità: pagare tutti per pagare meno.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno a garantire stabilità finanziaria, servizi essenziali e trasparenza nell’azione amministrativa, ponendo solide basi per la programmazione e lo sviluppo del territorio.