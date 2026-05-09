Montemiletto, si ribalta con il trattore: settantenne muore al Moscati

MONTEMILETTO- Si ribalta con il trattore mentre sta effettuando lavori all’interno del suo terreno, settantaquattrenne muore poco dopo il ricovero al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. Una tragedia, quella avvenuta nella mattinata in Contrada Canale, nel comune di Montemiletto. Il settantaquattrenne era impegnato nel terreno di suo proprietà, quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il mezzo agricolo si e’ ribaltato. Soccorso prima da un medico e poi dal 118, il settantaquattrenne e’ stato trasferito in codice rosso al Moscati di Avellino, dove e’ deceduto dopo poche ore. Sconcerto nel comune dell’hinterland. Una nuova tragedia, a pochi giorni di distanza da quella avvenuta a Montememarano e costata la vita ad un trentenne.