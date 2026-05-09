Evasione dai domiciliari, assolto pluripregiudicato di San Martino Valle Caudina

Il Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il noto pregiudicato G. R., 30 anni di San Martino Valle Caudina, imputato del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

In particolare, secondo l’accusa, G. R. che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in San Martino Valle Caudina, in forza di un’ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del Tribunale di Benevento, evadeva dal predetto domicilio.

Il Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il noto pluripregiudicato G. R., andando ad incrementare la sfilza di assoluzioni e risultati giudiziari positivi che lo hanno riguardato nell’ultimo quinquennio.