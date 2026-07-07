Montemiletto, l’estate si accende con Elettra Lamborghini: il 6 agosto concerto gratuito in piazza

Montemiletto si prepara a vivere una grande serata di musica e spettacolo. Il sindaco Massimiliano Minichiello ha annunciato sui social il nome dell’artista protagonista dell’appuntamento più atteso dell’estate: il prossimo 6 agosto 2026, in Piazza IV Novembre, arriverà Elettra Lamborghini con un concerto a ingresso gratuito.

L’evento rientra nel programma di “Montemiletto Estate Insieme 2026”, un cartellone ricco di appuntamenti che accompagnerà la comunità montemilettese per tutta la stagione estiva.

«A Montemiletto, il prossimo 6 agosto, nella cornice della nostra splendida Piazza, si terrà il concerto di una delle artiste più esplosive, eclettiche e riconoscibili del panorama italiano degli ultimi anni», ha scritto il primo cittadino presentando l’appuntamento.

Cantante, performer e icona del pop-reggaeton italiano, Elettra Lamborghini porterà sul palco la sua energia con uno show fatto di musica, ballo e spettacolo. L’artista vanta numerosi successi, oltre 2,5 miliardi di stream, diversi riconoscimenti discografici e collaborazioni con importanti nomi della scena internazionale.

Dal Festival di Sanremo ai palchi di tutta Europa, i suoi live sono diventati sinonimo di divertimento e grande coinvolgimento del pubblico, grazie a hit, coreografie e una forte presenza scenica.

«Un live da non perdere, per cantare, ballare e vivere una serata indimenticabile con la regina del pop-reggaeton italiano», ha sottolineato Minichiello, invitando cittadini e visitatori a partecipare all’evento.

L’appuntamento del 6 agosto si candida così a essere uno dei momenti clou dell’estate irpina, con Montemiletto pronta ad accogliere migliaia di spettatori per una notte all’insegna della musica e dello spettacolo.