Città, oggi la presentazione del cartellone estivo: Cipriano annuncia 90 eventi

Cresce l’attesa per conoscere il programma dell’estate avellinese. A lanciare l’appuntamento è l’assessore agli Eventi del Comune di Avellino, Luca Cipriano, che sui social ha anticipato la presentazione ufficiale del cartellone estivo, in programma oggi alle ore 17 presso la Dogana.

“Chi suona a Ferragosto? È la domanda più frequente che mi hanno fatto gli avellinesi dal giorno del mio insediamento”, ha scritto l’assessore, annunciando che il nome dell’artista sarà svelato nel corso della conferenza stampa.

Cipriano ha anche anticipato uno “spoiler” sul programma: l’estate in città non sarà caratterizzata da un solo grande appuntamento, ma da un calendario ricco di iniziative. “Ci aspettano non uno, ma ben 90 eventi”, ha annunciato, lasciando intendere che la stagione estiva offrirà un’ampia proposta di spettacoli, musica, cultura e intrattenimento per cittadini e visitatori.