Montemiletto, l’Amministrazione comunale dona uova pasquali agli alunni

Si avvicina la Pasqua e non poteva mancare un piccolo pensiero ai bambini da parte del Comune di Montemiletto. Infatti, questa mattina mercoledì 27 marzo, l’Amministrazione comunale ha consegnato uova di cioccolato a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Montemiletto e del Micronido. Un piccolo pensiero pasquale, augurando al Dirigente Scolastico, agli alunni e a tutto il personale scolastico una Serena e Santa Pasqua.

“Grazie alla Dolciaria Di Iorio 1750 per la collaborazione e per l’attenzione da sempre riservata alla Comunità – afferma il Sindaco Massimiliano Minichiello – Abbiamo regalato un tocco di gioia a tutti gli alunni. Riteniamo fondamentale il rapporto con la cittadinanza, in particolar modo l’attenzione per i più piccoli, certi che per loro la Santa Pasqua sia un momento speciale, ricco di gioia e di sorprese” – conclude Minichiello.