Montemiletto: la Pubblica Assistenza si mobilita per l’Ucraina. Presso la sede dell’associazione che porta il nome di Italo Capobianco, situata in via Cavour 12, è stato allestito un punto di prima raccolta di generi di prima necessità da destinare alla popolazione che sta patendo la guerra.

La raccolta partirà domani, sabato 19 marzo, per proseguire fino alla fine del mese. Un secondo step sarà previsto poi ad aprile. Si inizia a raccogliere medicinali, prodotti per l’igiene e generi alimentari.

Nella locandina tutte le informazioni necessarie