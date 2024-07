Montemiletto, la Pubblica Assistenza “Italo Capobianco” organizza la Festa del Volontariato

E’ in programma la Festa del Volontariato che si svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 luglio in Piazza IV Novembre, a Montemiletto (AV).

Un’iniziativa organizzata dalla Pubblica Assistenza “Italo Capobianco” e che prevederà tre giorni di intrattenimento musicale e non solo, le serate saranno allietate da stand gastronomici per i partecipanti.

Di seguito si riporta il programma:

– Venerdì 12 luglio alle ore 21:30 spettacolo dei Khorammà con un reportorio di pizzica, tammuriata e tarantella;

– Sabato 13 luglio dalle ore 08:00 alle 12:30 si effettueranno donazioni di sangue e in serata alle 21:30 ci saranno i Trementisti, band di musica popolare;

– Domenica 14 luglio alle ore 15:00 torneo di briscola e gonfiabili e alle ore 21:30 a chiudere l’evento ci sarà la Fantasy Band, orchestra spettacolo.

Inoltre durante le serate sarà possibile acquistare il biglietto della lotteria.