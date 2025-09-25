Montemiletto, incontro istituzionale su disservizio postale

Grazie all’intervento autorevole di S.E. il Prefetto di Avellino, riscontro immediato di Poste Italiane alla segnalazione inoltrata dal Sindaco per i disservizi postali relativi al recapito della corrispondenza.

Nella mattinata di ieri, si è tenuto un incontro istituzionale tra il Sindaco di Montemiletto ed i vertici territoriali ed i responsabili di risorse umane e di posta, comunicazione e logistica della società Poste Italiane al fine di discutere quanto lamentato in ordine a disservizi quotidiani riguardanti la ritardata consegna della corrispondenza o in alcuni casi addirittura il mancato recapito, che negli ultimi mesi hanno creato notevoli disagi alla nostra cittadinanza.

Senza fare alcun cenno alla toponomastica, tenuto conto che la questione è comune a tutto il territorio provinciale, la vera discussione si è concentrata sulla necessità di assumere operatori a tempo indeterminato, stabilizzando il lavoro precario dei contratti a termine, utilizzati nell’ultimo periodo, i quali non consentono, per il breve tempo a disposizione, una conoscenza del territorio e l’individuazione dei nominativi nonché dei relativi domicili.

Poste Italiane ha anticipato che sulla nostra area sarà inserito un operatore a tempo indeterminato, con l’impegno di adoperarsi, anche con iniziative condivise con l’Amministrazione comunale, per porre in essere le necessarie misure per una riorganizzazione del servizio postale onde eliminare i cronici disagi lamentati,

lasciando ben sperare circa il definitivo superamento dei disservizi nel recapito della corrispondenza.

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Montemiletto, si ringrazia S.E. il Prefetto di Avellino per l’attenzione prestata, anche in questa occasione, ai bisogni ed alle istanze della collettività – afferma il Sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello.