Accuse dal palco all’ex sindaco Addeo: Antonio Bossone finisce a processo

VALLO LAURO- “Questo signore non sa che cosa fare, lui deve scegliere : o fare il sindaco o fare il camorrista o fare il delatore. Quattro cose puo’ scegliere! Da grande che cosa vuole fare!”. Sono le parole usate nei confronti dell’ex sindaco di Moschiano Rosario Addeo durante il comizio di chiusura della campagna elettorale dell’ex sindaco di Lauro Antonio Bossone, che era candidato alle ultime regionali nelle fila dei “Liberaldemocratici-Campania Popolare”. Parole che costano un processo all’ex sindaco di Lauro. La Procura di Avellino infatti lo ha citato a giudizio per diffamazione aggravata in seguito alla denuncia, non la prima, che proprio l’ex sindaco di Moschiano aveva sporto dopo le accuse dal palco nei suoi confronti e nei confronti della moglie da parte di Bossone. Il pm della Procura della Repubblica di Avellino Maria Teresa Venezia ha firmato nei confronti di Bossone un decreto di citazione a giudizio per diffamazione aggravata e l’udienza predibattimentale, che si e’ svolta questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Avellino Barra. Era presente l’ex sindaco di Lauro Antonio Bossone, assistito dall’avvocato Gianfranco Iacobelli, per la parte civile, il Tribunale ha accolto la richiesta di costituzione dell’ex sindaco di Moschiano Addeo, l’avvocato Antonio Mercogliano. Il processo prenderà il via il 26 marzo 2026 davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone.