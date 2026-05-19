Montemiletto, a giugno la quarta edizione di “Fiesta – Perché Restare?”

Ci sono luoghi che non smettono mai di esistere, anche quando molti scelgono di allontanarsi. Sono quei luoghi che custodiscono storie, radici, identità, e Montemiletto è uno di questi. In un periodo difficile, che porta sempre più spesso i giovani a sentire il bisogno di partire per poter costruire il proprio futuro, è fondamentale lanciare un messaggio diverso: restare può essere una scelta di valore, di coraggio, di appartenenza. Il futuro non è sempre altrove, ma può nascere anche qui, nel luogo in cui siamo nati.

Da questo desiderio di ritrovare un senso di appartenenza, prende vita “Fiesta – Perché Restare?”, un evento che vuole riaccendere nei giovani la speranza di un futuro a casa propria, nella consapevolezza che questo territorio può ancora offrire opportunità, relazioni e spazi in cui costruire il proprio domani.

La Pro Loco Mons Militum APS, con il patrocinio del Comune di Montemiletto e il prezioso contributo delle associazioni locali, presenta così la IV edizione dell’evento, in programma sabato 20 giugno 2026 (dalle ore 14:00 alle ore 02:00) e domenica 21 giugno 2026 (dalle ore 13:00 alle ore 01:00), in Piazza IV Novembre, che si trasformerà in un luogo di festa, incontro e condivisione.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza e pensata in particolare per i giovani, propone diverse attività per coinvolgere ragazzi, famiglie e visitatori:

– Giochi in piazza per grandi e piccoli,

– Musica dal vivo fino a sera con DJ in chiusura,

– Stand eno-gastronomici per gustare i prodotti locali,

– Salotto di discussione dedicato al tema del territorio e delle opportunità,

– Soap Box Race, gare goliardiche e adrenaliniche,

– “Vetrina Montemiletto”, uno spazio dedicato a idee, talenti e realtà locali.

L’evento è gratuito e all’aperto, pertanto sarà possibile partecipare anche con i propri amici a quattro zampe. Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, consultare i canali ufficiali dell’evento e il sito www.prolocomontemiletto.it