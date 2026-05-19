Ariano Irpino, il candidato sindaco Ferrante incontra le periferie

Il candidato a sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante, prosegue il suo tour elettorale nelle periferie di Comune, con due comizi in programma mercoledì e giovedì nei quartieri Martiri e Cardito. Un appuntamento che arriva al termine del percorso di ascolto avviato nelle scorse settimane e che, nelle intenzioni del candidato sindaco, segna il passaggio dalle segnalazioni dei cittadini alle proposte operative.

Ferrante ha ribadito che, in caso di vittoria, la priorità sarà affrontare le criticità storiche delle contrade: viabilità compromessa, strade dissestate, problemi legati all’acquedotto e alla carenza idrica, sicurezza e illuminazione. «È sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono e la mancanza di decoro», ha dichiarato, annunciando un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il territorio.

Focus particolare sulle periferie di Martiri e Cardito, dove la coalizione di centrodestra intende avviare interventi mirati sia sul fronte sociale sia su quello infrastrutturale. Tra le proposte: una piscina coperta, un nuovo Palazzetto dello Sport destinato anche ad attività culturali e ricreative, e un’azione specifica sulla gestione del traffico a Cardito, in connessione con la futura Stazione Hirpinia.