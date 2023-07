“Montemiletto Food & Music”: 4 serate ed il concerto di Giusy Ferreri

Montemiletto si prepara al connubio perfetto per trascorrere le prossime serate estive all’insegna del divertimento: musica e buon cibo grazie all’arrivo della carovana dell’International Street Food ed una serie di concerti fino a quello clou del 6 agosto con l’amatissima cantante italiana Giusy Ferreri, un’occasione unica per ascoltare dal vivo i suoi successi più famosi, come “Non ti scordar di me”, “L’amore e la guerra” e “Roma-Bangkok”.

Ma sono 4 le date da segnare sul calendario a cominciare da 2 agosto a partire dalle 18 in piazza IV Novembre con l’apertura degli stand dell’International Street Food ed alle 21,30 il concerto de “I Malamente”.

Si prosegue il 3 agosto sempre a partire dalle 18 con l’apertura degli stand dell’International Street Food ed alle 21,30 il concerto dei “Molotov d’Irpinia”.

Venerdì 4 agosto ancora lo street food, sempre in piazza IV Novembre a partire dalle 18 e poi alle 21,30 lo Show anni 90 “Nostalgia 90”.

Infine la chiusura col botto di domenica 6 agosto con il concerto della grande Giusy Ferreri.

“Montemiletto Food & Music è a cura del Comitato Festa San Gaetano con il patrocinio del Comune di Montemiletto.