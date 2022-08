Montemiletto in festa per onorare Santa Lucia: il programma

Tutto pronto, a Montemiletto, per i solenni festeggiamenti in onore di Santa Lucia Vergine e Martire. Si parte domani, giovedì 1 settembre, per terminare domenica 4, il grande giorno di festa. Domani alle 18.30, per la memoria liturgica della Madonna di Montevergine, santa Messa presieduta da Don Gennaro Di Bonito. Prevista la intronizzazione della sacra reliquia di Santa Lucia proveniente dal Santuario di Sassinoro.

Venerdì è la giornata di preghiera per le vocazioni. Alle 18.30 santa Messa presieduta da Don Francesco Russo. Sabato 3 settembre è la giornata dedicata ai bambini. Alle 18.30 santa Messa presieduta da Don Francesco Iampietro, vicario generale.

Domenica, alle 8.30, suono festoso delle campane ed arrivo della banda musicale “Città di Montemiletto”. Poi, alle 9.00, 10.30, 18.00 le Messe. Alle 18.45 la solenne processione con l’immagine di Santa Lucia e fuochi pirotenici in piazza 4 Novembre.

Alle 21.30, sempre in piazza 4 Novembre, l’esibizione musicale de “I Camaleonti”.