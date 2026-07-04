Montemiletto in festa per i cento anni di nonna Romilda: gli auguri del sindaco

MONTEMILETTO- Un secolo da festeggiare per nonna Romilda Barretta, neo centenaria di Montemiletto, che oggi ha fedteggiato il traguardo dei cento anni circondata dall’affetto dei suoi familiari. Due figli, quattro nipoti e due pronipoti, a cui si sono aggiunti gli auguri e la presenza dell’amministrazione comunale del paese irpino, sindaco Massimiliano Minichiello in testa, che ha consegnato una targa alla concittadina che ha raggiunto il traguardo di un secolo di vita.

Una vita dedita al lavoro, prima in una industria farmaceutica in Svizzera e poi, tornata in Italia, a Piombino dove ha lavorato in una mensa. Dal 2009 e’ tornata a Montemiletto, il suo paese di origine dove vive insieme ad uno dei figli. Il sindaco Massimiliano Minichiello ha voluto esprimere “gli auguri più sinceri per il prestigioso traguardo dei 100 anni di vita. Un secolo di esperienze, valori, saggezza, sacrifici e testimonianze rappresenta un patrimonio prezioso per l’intera comunità. Un caloroso abbraccio dal Sindaco, l’Amministrazione comunale e da tutta la Comunità di Montemiletto che e’ sempre più onorata di vantare concittadini che hanno superato un secolo di vita”.