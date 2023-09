Montemiletto, dopo “Nostalgia ’90” c’è “Bandiera Gialla” revival anni ’60,’70,’80

Sulla scia del grande successo della serata “Nostalgia ’90” che ha portato migliaia di persone in Piazza IV Novembre, arriva a Montemiletto, questa sera (7 settembre), “Bandiera Gialla”: musica, video, ricordi e dediche legati agli anni ’60, ’70 ed ’80. Appuntamento alle ore 21:00 sempre in Piazza IV Novembre.

Ingresso libero, stand gastronomici ma soprattutto video e filmati di quegli anni per un viaggio a ritroso nel tempo per ripercorrere la musica, gli usi ed i costumi della società di quell’epoca.

Una serata spettacolo che si preannuncia emozionante ed un po’ nostalgica, organizzata da un gruppo di amici di Montemiletto per un revival di quel periodo storico che affascina anche i giovani.

Dunque “Bandiera Gialla”, sulla scorta del successo che registrano le iniziative che ripercorrono la musica del passato, sarà una serata per tutti, non solo per chi vuole rivivere un pezzo del proprio passato, ma anche per chi vuole scoprire quegli anni e per chi, semplicemente, vuole ascoltare un po’ di bella musica.

Tra le altre cose ci sarà anche la possibilità di fare delle dediche, proprio come si faceva in quegli anni alla radio. Le dediche si possono prenotare al numero 328 414 1095 e saranno esaudite compatibilmente con la durata della serata.