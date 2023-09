Auto distrutta dal fuoco a Serino, indagini in corso

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 23’00 di ieri, sei settembre, sono intervenuti nel comune di Serino in via Palmiero Iannelli per l’incendio di un’autovettura in sosta.

Il proprietario accortosi delle fiamme che stavano avvolgendo la sua auto ha tentato di spegnere l’incendio, poi l’intervento della squadra che ha anche messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme. Nonostante questo la macchina è andata completamente distrutta, ne è rimasta solo la carcassa di lamiere. Non si sono registrati ulteriori danni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Solofra per i rilievi di propria competenza. Non è, infatti, esclusa, l’origine dolosa dell’incendio.

Solo 5 giorni fa nel serinese (Santa Lucia), un’altra auto è andata distrutta in un incendio. Anche in quel caso sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco che i Carabinieri.