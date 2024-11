Montemiletto, domani il magistrato Catello Maresca incontra gli studenti

Domani, Venerdì 22 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Impero di Montemiletto, il Magistrato Catello Maresca, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia dal 2007 al 2018, periodo durante il quale ha condotto le operazioni che hanno portato alla cattura del boss latitante Michele Zagaria, presenterà agli studenti il suo libro “Lo Stato Vince sempre “.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Mons Militum, guidata da Florindo Garofalo, in sinergia con l’Istituto Comprensivo Statale Montemiletto, con il patrocinio morale del Comune di Montemiletto.

Il Pm Maresca, in veste di autore, dialogherà con gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. Montemiletto – Venticano, che avranno un’opportunità unica per confrontarsi e ascoltare la testimonianza diretta di un magistrato di grande esperienza, da anni in prima linea e figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata campana.

Lo Stato Vince Sempre, lo so! , che ha dato il titolo al libro, è la frase che il boss dei Casalesi Zagaria pronunciò proprio al dott. Maresca al momento dell’arresto, davanti alle forze dell’ordine che avevano scoperto il bunker.

Il magistrato è sotto scorta dal 2008 per aver ricevuto minacce di morte dalle organizzazioni di stampo mafioso.

Tra i temi di discussione l’importanza di diffondere la Cultura della legalità tra i giovani, soprattutto nelle scuole. Lo Stato vince sempre, titolo del libro, è proprio la frase che Zagaria pronunciò dopo 16 anni di latitanza, il 7 dicembre del 2011, il giorno della sua cattura. I proventi del libro andranno devoluti interamente all’associazione U.N.I.C.A., Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia.

All’incontro parteciperanno il Sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello e il Dirigente Scolastico dell’I.C. Montemiletto, il Prof. Attilio Lieto. Modera l’incontro Roberta Brogna.