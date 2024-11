Angelo non ce l’ha fatta, muore il diciottenne di Montoro grave al Moscati

MONTORO – Non ce l’ha fatta Angelo. Il diciottenne di Montoro e’ deceduto dopo una settimana dal ricovero in Rianimazione al Moscati di Avellino. Nelle ultime ore le sue condizioni si erano aggravate così tanto che in mattinata si era riunita la Commissione per accertarne la morte encefalica. Per sei ore si e’ atteso un miracolo che purtroppo non c’e’ stato. I medici hanno dichiarato il decesso di Angelo Galasso, il diciottenne di Montoro vittima giovedì scorso di un incidente stradale sul raccordo Avellino-Salerno. Lutto nella cittadina della Valle dell’Irno. Il giovane aveva perso il controllo della sua Bmw e dopo aver impattato contro il guard-rail venne sbalzato fuori dall’auto a decine di metri di distanza. Da allora si trovava ricoverato in rianimazione al “Moscati” di Avellino.