Montemiletto, cultura protagonista al Castello della Leonessa con il Circolo Hirpini Lettera150

Il “Circolo Hirpini” Lettera150 ha scelto il nostro splendido Castello della Leonessa per un evento dedicato alla cultura, patrocinato dalla Provincia di Avellino, dal Comune di Montemiletto e dall’Ordine dei Giornalisti della Campania.

L’appuntamento ha visto la presentazione del libro “Digitalizzazione, disinformazione, destabilizzazione” del Dott. Michele Zizza, con la partecipazione del direttore de “Il Mattino”, dott. Gianni Colucci, e della giornalista del “Tg2”, Dott.ssa Laura Squizzato.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale ringraziano Il “Circolo Hirpini” Lettera150″ per la lodevole ed interessante iniziativa, in particolare il coordinatore provinciale dell’Associazione, Dott.ssa Maria Sabina Galasso, S.E. il Prefetto di Avellino, rappresentato nell’occasione dal Viceprefetto Dott.ssa Elisabetta De Felice, il Provveditore agli studi di Avellino, Dott.ssa Fiorella Pagliuca, le Autorità militari presenti e tutti coloro che numerosi hanno partecipato.