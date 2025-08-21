La Regione Campania autorizza l’anticipo dell’addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita

La Regione Campania, con apposito decreto dirigenziale, ha autorizzato l’anticipo dell’allenamento e dell’addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita.

Tale provvedimento è frutto anche del costante impegno di ENCI Campania e del suo delegato Giuseppe Rizzo, che con due note formali indirizzate agli uffici regionali competenti hanno sollecitato l’adozione di un atto necessario per consentire la preparazione dei cani da lavoro in vista della stagione venatoria, nel pieno rispetto delle normative vigenti e della tutela faunistica.