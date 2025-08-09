Montemiletto “assediata” dagli incendi, Proposta Concreta: speriamo sia individuato autore

Un pomeriggio di roghi nel comune di Montemiletto. Il territorio del centro irpino è stato messo, come si legge sulla pagina social di “Proposta Concreta” : ” letteralmente sotto assedio da numerosi incendi che hanno interessato zona Cesura, Fornace e contemporaneamente anche Parco Bosco.

1 of 16

I caschi rossi sono tutt’ora a lavoro nelle operazioni di spegnimento per contenere le fiamme e limitare i danni al territorio ed alle abitazioni”. Per questo motivo si legge nella nota: “Ci auguriamo che sia individuato il responsabile di tutto questo disastro e venga assicurato quanto prima alla giustizia.Si ringraziano i Vigili del Fuoco di Avellino per il lavoro svolto a tutela della cittadinanza e tutti i cittadini per la loro collaborazione”.