Escursionisti dispersi sul Terminio ritrovati dal Soccorso Alpino

Nel pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto per due persone disperse nei pressi del monte Terminio. I due avevano parcheggiato la macchina in località ‘Campolaspierto’ a Volturara Irpina con l’obiettivo di percorrere un sentiero ad anello passando per la vetta quando si sono ritrovati in una zona impervia dopo aver smarrito il sentiero; hanno quindi allertato il 112 che ha subito inoltrato l’allarme alla centrale operativa del CNSAS. L’operatore di centrale è riuscito a contattare telefonicamente i due che non sono riusciti tuttavia a fornire le coordinate esatte. Una squadra di tecnici del CNSAS si è portata in zona iniziando la ricerca a partire dall’auto verso la vetta. Successivamente lo stesso operatore di centrale è riuscito a geolocalizzare gli escursionisti poco distante dalla località ‘acqua delle logge’. La centrale operativa ha quindi dirottato la prima squadra verso il punto geolocalizzato, passando per l’eremo Salvatore di Serino (grazie ad un’automezzo 4×4 di Serino Fuoristrada) ed ha inoltre inviato una seconda squadra CNSAS assieme ad un ulteriore squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo DL. Queste ultime due sono riuscite a raggiungere gli escursionisti e riaccompagnarti alle auto.

Non si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Le operazioni si sono svolte in sinergia con il Comando compagnia dei Carabinieri di Solofra (Av) e il supporto di una pattuglia dei Carabinieri di Aiello del Sabato.