Montella “tifa” per Salvatore, il giovane convocato in prima squadra dalla Fiorentina

MONTELLA- “Grande traguardo per Cianciulli Salvatore, convocato in prima squadra per la gara di questa sera!”. E’ così che nella cittadina altirpina e’ stata salutata la convocazione in prima squadra nel match di Salvatore Cianciulli, che a soli 17 anni, sarà questa sera nella rosa della Fiorentina nel match con la Lazio. La felicità per un risultatp “che ci rende ancora più orgogliosi perché cresciuto nella nostra ASD”. Questo il commento dell’Asd Montella Football Academy in collaborazione con la Peluso Academy. :Lavoro, sacrificio e passione che portano a momenti come questo… e siamo solo all’inizio”..E c’e’ da scommetterci che a Montella questa sera in moltissimi faranno il il tifo per Salvatore e la Fiorentina.