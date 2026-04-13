Insieme si vince, a Moschiano nasce lo sportello per le famiglie

MOSCHIANO- Ha preso oggi ufficialmente il via a Moschiano lo sportello dedicato al progetto “Insieme si vince”, un’importante iniziativa di supporto sociale e tutela dei minori che trasforma il Comune in un presidio attivo per il benessere delle famiglie. Realizzato dall’associazione di volontariato “Un mondo magico”, il progetto gode del prestigioso contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il cuore del progetto è il contrasto all’abuso sessuale sui minorenni, sia online che offline. Attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte a genitori, insegnanti e ragazzi, “Insieme si vince” punta a fornire gli strumenti necessari per identificare precocemente i segnali di rischio e promuovere una cultura della prevenzione e dell’educazione digitale.

I SERVIZI OFFERTI: SUPPORTO PSICOLOGICO, LEGALE E ACCOGLIENZA

Lo sportello aperto presso il Comune di Moschiano si propone come un punto di riferimento multidisciplinare gratuito, offrendo servizi essenziali per chi vive situazioni di vulnerabilità:

– Sportello Ascolto Psicologico:

Un servizio dedicato sia ai minori con difficoltà emotive o relazionali, sia ai genitori che necessitano di orientamento per affrontare crisi familiari, lutti o separazioni.- Sportello Legale: Un supporto qualificato per orientare i cittadini nell’ambito giudiziario e aiutarli a fruire dei servizi disponibili sul territorio.

– Sportello Accoglienza Sociale:

Un presidio di protezione immediata per bambini e adolescenti in stato di disagio o pericolo, con una particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati. L’iniziativa non resterà chiusa negli uffici comunali: il progetto prevede infatti un fitto calendario di incontri mensili nelle scuole. Un’equipe di specialisti dialogherà direttamente con allievi e docenti, portando l’educazione digitale e la prevenzione della violenza tra i banchi di scuola. Con l’apertura di questo sportello, Moschiano compie un passo decisivo verso la costruzione di una comunità più consapevole, sicura e vicina ai bisogni dei suoi cittadini più fragili.