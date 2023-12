MONTELLA – Montella piange la scomparsa dell’ingegnere Salvatore Fierro, che nonostante i suoi 96 anni, restava ancora un riferimento per tanti professionisti irpini. Era iscritto dal 1954 all’ordine ingegneri di Avellino. Senatore dell’organismo professionale. Fondatore e preside dell’istituto Professionale di Montella. Nella sua lunga carriera professionale ha avuto anche una parentesi politica. Assessore alla Provincia per due consiliature.

Conosciuto anche fuori dell’Irpinia è stato uno degli artefici della ricostruzione post sisma. Componente della Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli insediamenti industriali delle zone terremotate. È stato componente del Comitato Tecnico Regionale per oltre un decennio. Ha progettato e diretto oltre 3000 opere a destinazione pubblica abitativa, commerciale artigianale e industriale. Oggi nel suo comune l’ultimo saluto e tanti che si sono stretti ai figli del compianto professionista, Fabio, Antonello e Maria.

Commosso il ricordo di un suo “allievo”, il sindaco di Marzano di Nola Franco Addeo: “l’ingegnere Fierro, mio maestro e padre putativo, ci ha lasciato nel sonno, serenamente, come ha vissuto, lasciandomi, come insegnamento, l’esperienza della sua vita fondata sui valori dell’onestà, della Famiglia, dell’umiltà e del rigore professionale. L’ingegnere Salvatore Fierro resta un esempio irraggiungibile di umanità e solidarietà. Dio lo abbia in gloria”.