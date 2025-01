Montella ospita la registrazione di “Cucine da Incubo” con lo chef Antonino Cannavacciuolo

Il Comune di Montella ha ufficialmente deliberato di concedere il patrocinio per la registrazione del noto programma televisivo “Cucine da Incubo”, che si terrà nelle date comprese tra il 27 e il 31 gennaio 2025. La decisione è stata presa in risposta alla richiesta avanzata dalla Endemol Shine Italy.

“Cucine da Incubo” è un programma televisivo di grande successo condotto dallo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, che si propone di salvare ristoranti in difficoltà, trasformando e rilanciando la loro offerta culinaria e gestionale.

Il celebre chef Antonino Cannavacciuolo, protagonista assoluto del programma, sarà a Montella in questi giorni per registrare una puntata di uno dei programmi televisivi più seguiti in Italia.

Dunque, la scelta di Montella come location per una delle puntate del programma rappresenta un’importante vetrina per il Comune e per le sue risorse locali, in grado di attrarre l’attenzione del pubblico nazionale.