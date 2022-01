Montella, grande attesa per l’Open Day dell’ITT “D’Aquino”

Grande attesa per l’Open Day che avrà inizio con la presentazione dell’Offerta formativa dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Rinaldo d’Aquino” di Montella, che si terrà sabato 15 Gennaio, a partire dalle ore 16:30, in diretta streaming mediante la piattaforma dedicata della scuola G-Suite, attraverso la app di Meet al seguente link https://meet.google.com/ura- ieuo-usp.

La manifestazione, dedicata all’orientamento dei giovani che intendono iscriversi a un corso di studi per conseguire la maturità, darà al “d’Aquino” l’opportunità di aprire le porte ad esperienze virtuali in laboratori tematici per illustrare agli interessati i suoi indirizzi e percorsi di studio: Chimica materiale e biotecnologie, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni.

I docenti e gli studenti esporranno a genitori e alunni l’offerta formativa dell’Istituto, in uno scambio intersoggettivo, in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le loro competenze con quelle ancora in formazione degli studenti presentando lezioni laboratoriali attraverso esemplificazioni di elettronica ed elettrotecnica ed informatica. Infine, prenderanno vita attività inerenti la chimica e la biologia in cui, in maniera collaborativa, ci sarà il coinvolgimento di tutti i presenti.

In un clima di fattiva collaborazione, di scambio culturale e di interazione di pensieri, nell’area live, si terrà l’incontro-dibattito tra gli alunni e gli ospiti presenti, referenti delle aziende leader nazionali ed internazionali e dell’Amministrazione Comunale sul tema “SCUOLA E INDUSTRIA 4.0” affinchè le varie anime del territorio possano fondersi, conoscersi, nonché confrontarsi per poter dare alle generazioni future giuste indicazioni per una scelta che sia culturalmente valida e perché abbiano, sin da ora, il coraggio di guardare avanti, pensando al proprio domani, in vista di un inserimento proficuo e soddisfacente nel mondo del lavoro. All’incontro interverranno il Comune di Montella, ACCA Software S.p.A., E.B.I S.r.l. ed Altergon Italia.