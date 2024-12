Montella celebra il centenario di nonna Olimpia Ciociola

Ieri, nel Comune di Montella, è stata una giornata speciale: Nonna Olimpia Ciociola ha festeggiato con gioia e commozione il suo centesimo compleanno.

Un traguardo straordinario che ha visto la partecipazione di amici, parenti e delle autorità locali, tra cui il Sindaco Rizieri Buonopane, che ha voluto essere presente per celebrare questi momenti di vita che legano le generazioni passate con quelle future. Durante la cerimonia, il Sindaco Rizieri Buonopane ha consegnato a Nonna Olimpia una targa commemorativa per celebrare il suo lungo cammino di vita e il suo legame indissolubile con la comunità di Montella. La targa, come ha spiegato il primo cittadino, rappresenta il riconoscimento per il secolo di vita vissuto con dignità, saggezza e impegno, testimoniando un passato ricco di esperienze che hanno contribuito a scrivere la storia del paese.

Il centesimo compleanno di Nonna Olimpia Ciociola è un segno della forza della vita e del valore delle tradizioni locali. Montella, come molti altri paesi irpini, ha sempre mantenuto un legame speciale con le sue radici e i suoi abitanti, che sono testimoni di un passato che continua a vivere attraverso le loro storie e le loro esperienze.