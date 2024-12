Confronto tra le varianti di Roulette Online: quale scegliere?

Molti considerano la roulette un gioco da casinò semplice e intuitivo: basta puntare su uno o più numeri, far girare la ruota e sperare che la pallina si fermi sulla casella scelta. Tuttavia, questo intramontabile classico nasconde una sorprendente varietà di versioni, ognuna con regole e dinamiche proprie che rendono l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e strategica. In questo articolo, esploriamo e analizziamo tutte le varianti della roulette online, partendo dalle più storiche fino alle ultime novità sul mercato.

I tre grandi classici della Roulette Online

Le tre grandi varianti della roulette – francese, europea e americana – sono pilastri intramontabili dei casinò online, sempre presenti nelle piattaforme con licenza ADM. Ciascuna di queste versioni si distingue per regole specifiche, diversa disposizione dei numeri sulla ruota e probabilità di vincita uniche.

Roulette Francese

Per gli appassionati di roulette, l’espressione “Les jeux sont faits, rien ne va plus”, pronunciata dal Croupier, è emblematica. Questa frase iconica richiama immediatamente la tradizionale Roulette Francese, una delle versioni più celebri del gioco, amata sia nei casinò fisici che sulle piattaforme online. La sua fama è inoltre accresciuta da scene memorabili in film come Casinò Royale del 2006, dove la tensione e l’eleganza del gioco sono protagoniste. La Roulette Francese si distingue per la sua ruota numerata da 0 a 36 e per l’uso della lingua francese nelle terminologie, tra cui:

Pair : puntata sui numeri pari.

: puntata sui numeri pari. Impair : puntata sui numeri dispari.

: puntata sui numeri dispari. Manque : puntata sui numeri da 1 a 18.

: puntata sui numeri da 1 a 18. Passe : puntata sui numeri da 19 a 36.

: puntata sui numeri da 19 a 36. Rouge : puntata sul colore rosso.

: puntata sul colore rosso. Noir: puntata sul colore nero.

Questo layout aiuta i giocatori a orientarsi facilmente e conferisce al tavolo un aspetto armonioso. Ciò che rende davvero speciale la Roulette Francese sono le regole particolari, come “La Partage” e “En Prison”, che entrano in gioco quando esce lo zero. Con “La Partage”, se il giocatore ha effettuato una puntata semplice (ad esempio, su rosso o nero) e la pallina si ferma sullo zero, metà della puntata viene restituita, riducendo così le perdite. La regola “En Prison”, invece, consente di “imprigionare” la puntata per il giro successivo, mantenendo la scommessa in gioco e offrendo una seconda possibilità di vincita, fino a un massimo di tre turni. Queste caratteristiche uniche aumentano le probabilità di successo del giocatore rispetto al banco, e spiegano il motivo per cui la Roulette Francese continua a essere un evergreen nelle offerte di roulette online proposte dai principali operatori italiani autorizzati ADM.

Roulette Americana

La Roulette Americana è un’altra delle varianti più conosciute e apprezzate, soprattutto negli Stati Uniti, da cui prende il nome. Questo gioco è stato introdotto in Nord America dai coloni francesi, approdando inizialmente in Canada, e poi sbarcando negli Stati Uniti dove ha trovato la sua massima diffusione e popolarità. La peculiarità distintiva di questa versione è la presenza del doppio zero (00), posizionato in modo opposto rispetto allo zero singolo. Sebbene possa sembrare un’aggiunta moderna, in realtà si rifà alla versione originale della Roulette francese del XVIII secolo, che prevedeva anch’essa due caselle con lo zero. Successivamente, la Roulette Europea e Francese hanno eliminato uno degli zeri per migliorare le probabilità a favore dei giocatori. La versione Americana, invece, ha mantenuto questa caratteristica, rendendola unica tra le varianti attuali.

Dal punto di vista delle probabilità, il doppio zero incide negativamente per i giocatori: il margine del banco sale al 5,26% (1/38), rispetto al 2,7% (1/37) delle altre due varianti. Questo aumento del vantaggio del banco rende la Roulette Americana meno conveniente sotto il profilo matematico, ma al contempo più emozionante per chi cerca sfide intense e un’esperienza di gioco più dinamica.

Roulette Europea

Per concludere la panoramica sulle tre varianti più diffuse, non possiamo non parlare della Roulette Europea, anche conosciuta come Roulette Inglese. Questa versione rappresenta un perfetto compromesso tra la Roulette Francese e quella Americana, unendo i punti di forza di entrambe. Dalla Roulette Francese, infatti, eredita la ruota con 37 numeri, da 0 a 36, senza il doppio zero, il che implica un vantaggio del banco ridotto rispetto alla versione Americana. Da quest’ultima, invece, riprende la disposizione delle puntate, con un layout più compatto e ordinato: le puntate esterne, come rosso/nero e pari/dispari, sono raggruppate da un solo lato del tavolo, per una maggiore facilità di gioco.

A differenza della Roulette Francese, la versione Europea non prevede la regola “en prison”, ma offre “la partage”, in cui se sulla ruota esce lo zero, metà della puntata sulle scommesse esterne semplici viene restituita al giocatore, mentre l’altra metà va al banco. Questo aiuta a ridurre il margine del banco, portandolo al 1,35% per le scommesse semplici. Ad esempio, se il giocatore scommette due fiches sul rosso e viene fuori lo zero, una delle due fiches viene restituita, limitando le perdite.

Le ultime versioni di Roulette disponibili nei casinò online

Nel mondo dei casinò online, la roulette continua ad evolversi offrendo ai giocatori esperienze sempre più coinvolgenti e innovative. Le ultime versioni di roulette disponibili nei casinò virtuali non solo mantengono le caratteristiche tradizionali che hanno reso questo gioco iconico, ma introducono anche nuove dinamiche, funzionalità avanzate e varianti che rendono ogni sessione unica.

Mega Fire Blaze Roulette

La Mega Fire Blaze Roulette è una versione entusiasmante della tradizionale roulette europea, che aggiunge una dimensione extra di emozione grazie alla funzionalità Fire Blaze Bonus. Questa speciale funzione ti offre l’opportunità di vincere premi aggiuntivi, che si sommano alle vincite ordinarie, e include anche un emozionante Jackpot e moltiplicatori che possono arrivare fino a x10.000. Ecco una panoramica delle possibili vincite:

Mini : fino a 20 volte la puntata.

: fino a 20 volte la puntata. Minor : fino a 100 volte la puntata.

: fino a 100 volte la puntata. Major : fino a 500 volte la puntata.

: fino a 500 volte la puntata. Grand: fino a 2.000 volte la puntata.

A completare l’esperienza, l’interfaccia di gioco è progettata per essere visivamente accattivante, con colori vivaci e una ruota dal design moderno, ma anche molto intuitiva. Questo permette ai giocatori di concentrarsi sull’azione, senza distrazioni, garantendo un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Mini Roulette Arcade

La Mini Roulette Online è una versione compatta della roulette tradizionale, come quelle francese o americana, ma con alcune differenze significative. Come suggerisce il nome, questa variante presenta una ruota ridotta, con soli 12 numeri, tra cui il rosso e il nero e un singolo 0 verde. La sua struttura semplificata la rende un’ottima scelta per i neofiti che desiderano avvicinarsi al mondo della roulette. Con un numero inferiore di numeri su cui puntare, le dinamiche del gioco sono più snelle e facili da seguire, rendendo questa versione ideale per imparare rapidamente il meccanismo e le modalità di scommessa.

Dragon Jackpot Roulette

La Dragon Jackpot Roulette è una variante della versione europea, che aggiunge un tocco di eccitazione con opportunità extra di vincita. Oltre alle classiche scommesse della roulette inglese, questa versione offre la possibilità di ottenere premi straordinari grazie ai moltiplicatori del bonus e al ricco jackpot in palio. Il Bonus Dragon si attiva tramite le fiches e i simboli speciali Dragon Bonus, e permette di scommettere su un massimo di 12 numeri. Inoltre, attivando la funzione Dragon Jackpot, si entra in gioco per vincere uno dei quattro jackpot disponibili, che possono essere conquistati durante qualsiasi giro.

Diamond Bet Roulette

La Diamond Bet Roulette offre lo stesso funzionamento delle classiche roulette che tutti conosciamo, ma con una marcia in più: la possibilità di vincere premi ancora più elevati grazie ai moltiplicatori speciali presenti sulla ruota. In questa versione, potrai scommettere sulla casella del Diamante: se la pallina si ferma proprio su questa casella, si attiveranno i moltiplicatori incisi sulla ruota, che inizieranno a lampeggiare per estrarre un moltiplicatore casuale, offrendoti l’opportunità di moltiplicare le tue vincite in modo significativo.

Questo confronto rende chiaro come ogni versione di roulette offra esperienze diverse. Se la Roulette Francese e la Roulette Europea sono più favorevoli ai giocatori grazie a regole che riducono il margine del banco, la Roulette Americana offre un’esperienza più dinamica e adrenalinica. Le varianti più moderne, invece, portano la sessione di gioco a un nuovo livello, introducendo funzioni bonus, jackpot e moltiplicatori che aggiungono ulteriore brio al gioco.